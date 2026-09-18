Dopo le polemiche di queste ore, la Regione e il Comune di Golfo Aranci stanno effettuando controlli sui lavori di preparazione dell’area destinata al set del film “Un weekend da bamboccioni 3”.

L’ispettorato forestale di Tempio ha avviato gli accertamenti sulla piena osservanza delle prescrizioni della Regione, contenute nelle autorizzazioni rilasciate alla società romana Panorama Films. Le verifiche hanno escluso movimentazione di sabbia sull’arenile o di terra per l’allestimento di un campo di beach volley, la presenza di una ruspa a ridosso della spiaggia golfarancina di Cala Llanes Guerra è consentita ai soli fini di compattamento di uno sterrato.

Sono comunque in corso verifiche sul punto. Sino a questo momento non sarebbero state rilevate violazioni di alcun tipo. La Regione ha dato il via libera, prima dell’avvio degli interventi, all’utilizzo delle seguenti spiagge: Cala Liccia, Petra Ruja e Romazzino del Comune di Arzachena, Rena Bianca e Cala Botta del Comune di Olbia, Cala Llanes Guerra e Cala Moresca a Golfo Aranci per un periodo compreso dal 16 settembre al 30 ottobre.

Le prescrizioni del Servizio demanio, patrimonio e autonomie locali di Sassari e Olbia-Tempio sono molto severe, non sono consentite “trasformazioni degli arenili, dei fondali o dell’assetto dei luoghi”.

Gli ambientalisti del Grig e di Maremosso, però, pongono il tema della opportunità di autorizzare interventi di questo tipo in aree di altissimo pregio ambientale e Sic.

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