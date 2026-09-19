Intorno alle 23.30 di stanotte i vigili del fuoco sono intervenuti in via Sebastiano Satta a Tempio per l'incendio di un'abitazione.

Per cause in accertamento, le fiamme hanno interessato l'ingresso della casa. I vigili del fuoco hanno evitato che l'incendio si propagasse a tutto lo stabile. Il proprietario è stato preso in carico dal personale del 118 e trasportato al pronto soccorso di Tempio per accertamenti. Sul posto 118 e carabinieri.

(Unioneonline/A.D.)

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