Il rogo
19 settembre 2026 alle 08:00
Incendio in un’abitazione a Tempio, il proprietario in ospedaleIntervento dei vigili del fuoco durante la notte
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Intorno alle 23.30 di stanotte i vigili del fuoco sono intervenuti in via Sebastiano Satta a Tempio per l'incendio di un'abitazione.
Per cause in accertamento, le fiamme hanno interessato l'ingresso della casa. I vigili del fuoco hanno evitato che l'incendio si propagasse a tutto lo stabile. Il proprietario è stato preso in carico dal personale del 118 e trasportato al pronto soccorso di Tempio per accertamenti. Sul posto 118 e carabinieri.
(Unioneonline/A.D.)
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