È comparso davanti ai giudici del Tribunale di Tempio il giovane arrestato a Olbia con l’accusa di detenzione di cocaina. Lorenzo Cossu, è stato trovato il possesso di circa 50 grammi di droga, già suddivisa in dosi e, secondo le forze dell’ordine, pronta per la cessione. Cossu è stato fermato mentre viaggiava a bordo di un furgone.

Dopo la controllo del mezzo è stata perquisito anche un edificio, tra le sostanze trovate e sequestrate anche la cosiddetta “cocaina rosa”, una miscela che può contenere un mix di diverse sostanze stupefacenti. Sono stati sequestrati un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Per Cossu, assistito dagli avvocati Maurizio Mani e Antonello Desini, è stata disposta la misura dell’obbligo di firma. Il giovane è stato rimesso in libertà.

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