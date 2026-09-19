Arzachena al Destination Summit di Lignano SabbiadoroIl modello Costa Smeralda sarà tra gli argomenti dell’appuntamento
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«Il Destination Summit rappresenta un'occasione fondamentale di confronto tra le eccellenze costiere italiane» afferma Claudia Giagoni, assessora al turismo di Arzachena, che rappresenterà il centro smeraldino al network G20 Spiagge di Lignano Sabbiadoro, dal 23 al 25 settembre.
Confronto su «come si evolve una destinazione di lusso e come mantiene alti i suoi standard accennando all'esperienza diretta nel nostro territorio grazie alla nascita del marchio Costa Smeralda. Al centro della discussione – prosegue la Giagoni - un concetto fondamentale, ovvero come la qualità dell'accoglienza debba camminare di pari passo con la protezione del patrimonio naturale, la gestione sostenibile delle risorse e il benessere dei cittadini che vivono il territorio tutto l'anno».
Arzachena, al summit, porterà all'attenzione dei sindaci e degli esperti del settore il contributo dal titolo “Dalla Costa Smeralda a destinazione di alta gamma”, intervento curato dall’assessora al turismo.
Il programma della tre giorni a Lignano Sabbiadoro prevede incontri operativi e confronti istituzionali. Atteso, il convegno istituzionale finale alla presenza di rappresentanti del Governo, amministratori regionali e comunali per fare il punto sulla proposta di legge che chiede l’istituzione delle Comunità Marine.
Associata alla rete fin dalla sua fondazione nel 2019, Arzachena (Alghero è l’altra località sarda) si unisce alle 26 principali destinazioni balneari d’Italia che, da sole, catalizzano 55 milioni di presenze, pari al 12% di quelle registrate in generale dai flussi turistici nazionali.