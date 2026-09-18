La Procura di Tempio procede nei confronti di Davide Carta, 58 anni, ingegnere chimico e rappresentante del Pd nel Consiglio comunale di Cagliari, per un incidente mortale avvenuto il 12 agosto di quest’anno sulla Provinciale 90 (la Castelsardo-Santa Teresa), all’altezza di Trinità d’Agultu.

La pm Milena Aucone ha disposto una perizia dinamica per ricostruire il frontale che è costato la vita a una donna, Andreana Demuro (casalinga, 58 anni, di Trinità). Le operazioni, affidate al consulente Giovanni Battista Lippi, inizieranno alla fine di settembre con accertamenti tecnici sui mezzi sequestrati e sopralluoghi nella località Lu Falzaggiu.

La vittima viaggiava sulla sua Renault Clio, quando, per ragioni che dovranno essere chiarite, si è trovata davanti il suv Mazda di Carta. L’impatto è stato particolarmente violento e per Andreana Demuro, madre di tre figli, non c’è stato nulla da fare. Anche Carta è stato soccorso dal personale del 118, ma fortunatamente le conseguenze per la persona che era alla guida del suv non sono state gravi.

L’ipotesi della Procura di Tempio è omicidio stradale. Carta è assistito dall’avvocato Carlo Amat di San Filippo, la famiglia della vittima dall’avvocato Bruno Cuccu.

Stando a indiscrezioni Davide Carta ha scritto una lettera ai familiari della vittima.

Andrea Busia

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