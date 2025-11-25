Incidente stradale questa sera sulla statale 729, all’altezza del bivio per l’aeroporto in direzione Olbia. Tre veicoli sono rimasti coinvolti nello scontro, tra cui un mezzo che trasportava su carrello una macchina da rally. Per cause ancora da accertare, il veicolo si è scontrato con un’altra auto in transito, provocando gravi danni ai mezzi e ribaltando il carico sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco di Olbia, che hanno messo in sicurezza l’area, e i soccorritori del 118, che hanno trasportato una sola persona in ospedale per accertamenti. La Polizia Stradale ha effettuato i rilievi del caso per chiarire la dinamica dell’incidente.

Il traffico ha subito rallentamenti e alcune chiusure temporanee per consentire le operazioni di messa in sicurezza, creando disagi alla circolazione nella zona dell’incidente. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento.

