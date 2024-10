Incidente stradale sulla provinciale 90.

I Vigili del fuoco di Tempio sono intervenuti intorno alle 17 per un sinistro che ha visto coinvolti un camioncino Iveco e una macchina che per motivi in corso di accertamento sono finiti fuori strada.

La squadra ha messo in sicurezza la zona, per i conducenti solo piccole contusioni.

(Unioneonline)

