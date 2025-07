Non c’è stata forse come se si aspettava, una massiccia presenza di cittadini, lo scorso 27 luglio ad Arzachena, nella sala consiliare, per l’incontro pubblico, organizzato dall’Amministrazione comunale, nel corso del quale sono state illustrate le modifiche introdotte al PUC nel Consiglio comunale dello scorso 16 giugno. Presente la giunta e praticamente tutta la maggioranza del sindaco Roberto Ragnedda, era assente l’opposizione, che tanto in Consiglio comunale quanto in altri momenti ha manifestato la propria contrarietà a procedure e contenuti dello strumento urbanistico.

Ad illustrare per grandi linee le modifiche apportate (rispetto al Puc, approvato nell’agosto dell’anno scorso), sulla base delle osservazioni ammesse, è stato il vicesindaco e assessore all’urbanistica, Alessandro Malu. Un PUC che indica chiaramente quello che è possibile fare e quello che non è possibile fare, sulla base delle normative vigenti, ha sottolineato l’assessore. Tra le modifiche più rilevanti si notano l’ampliamento delle zone E e C di espansione residenziale e la revisione delle zone G di interesse generale. Terminata l’illustrazione ci sono state alcune domande e richieste di spiegazioni da parte dei cittadini presenti, alle quali ha risposto l’architetto Paolo Falqui della società Criteria, redattrice del piano. Quali saranno gli ulteriori passaggi? Intanto è stato ricordato che sono in decorrenza i 60 giorni dalla pubblicazione nel Buras entro i quali, con scadenza il prossimo lunedì 1 settembre, i cittadini, i soggetti competenti e il pubblico interessato possono presentare osservazioni al Puc e al rapporto ambientale. Seguiranno la conferenza di copianificazione ed altre procedure; un iter complesso e non brevissimo per giungere sino alla definitiva adozione ed entrata in vigore.

© Riproduzione riservata