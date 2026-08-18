La spiaggia di Mannena-Barca Bruciata è nuovamente accessibile.

Ne dà informazione l’Amministrazione comunale. Il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, ha firmato oggi, 18 agosto, l’ordinanza numero 17 con cui viene revocata l’interdizione temporanea di accesso, transito e balneazione disposta in seguito al rinvenimento di un presunto ordigno bellico.

Il provvedimento mette fine alle restrizioni introdotte in via precauzionale dopo la segnalazione, nel pomeriggio di lunedì 17 agosto, di un possibile residuato bellico in un tratto del litorale di Mannena-Barca Bruciata.

A tutela della pubblica incolumità, il Comune aveva disposto con decorrenza immediata il divieto di accesso, transito, stazionamento e balneazione per persone, animali e mezzi di qualsiasi genere nell’area interessata. La Polizia locale aveva inoltre provveduto al posizionamento della segnaletica e ai controlli sul rispetto dell’ordinanza.

Con il nuovo provvedimento firmato dal primo cittadino viene ora revocata l’interdizione e l’area torna quindi liberamente fruibile.

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