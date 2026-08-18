A cento anni dalla nascita le spoglie di Rafael Neville, fondatore di Porto Rafael, tumulate nella chiesetta di Santa RitaPromosso un programma di appuntamenti religiosi, culturali e musicali
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Le spoglie mortali di Rafael Neville, fondatore di Porto Rafael, saranno tumulate domani, 19 agosto, nella chiesetta di Santa Rita, nel borgo che porta il suo nome. La cerimonia religiosa, tra i momenti centrali delle celebrazioni per il centenario della nascita, prevede la celebrazione di una Messa presiedute dal parroco di Palau, don Paolo Pala. Rafael Neville Rubio-Argüelles, V Conte di Berlanga y del Duero, a partire dalla fine degli anni Cinquanta trasformò un tratto allora incontaminato della costa gallurese in Porto Rafael, destinato a diventare uno dei borghi più riconoscibili e suggestivi del Mediterraneo.
Per ricordarlo a cento anni dalla nascita, il Comune di Palau ha promosso un programma di appuntamenti religiosi, culturali e musicali. Dopo la cerimonia di domani, le celebrazioni proseguiranno il 21 agosto, anniversario della nascita di Neville, con una giornata di festa a Porto Rafael aperta alla comunità. Nella piazzetta sono previsti musica, animazione e momenti di socialità, nel segno dello spirito conviviale che ha caratterizzato il borgo fin dalle origini.
Il 22 agosto sarà invece la Fortezza di Monte Altura a ospitare uno degli appuntamenti di maggiore richiamo, il concerto di Mario Biondi.
Chiusura il 25 agosto, in piazza Popoli d’Europa, con la presentazione del libro digitale “Sognare e vivere. Il sogno realizzato da Rafael Neville”, risultato di un ampio lavoro di ricerca promosso dal Comune. La pubblicazione ricostruisce la vita, le opere e soprattutto le intuizioni dell’uomo che immaginò e realizzò Porto Rafael, legando il proprio nome alla storia recente di Palau.