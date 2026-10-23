Questa mattina è stato inaugurato a Tempio il nuovo maxi potabilizzatore della Piscinaccia, un impianto che, insieme a una condotta di oltre 6 chilometri, renderà possibile l’immissione nella rete idrica dell’alta Gallura dell’acqua del bacino di Monti di Deu. Si tratta di un’opera attesa da almeno quarant’anni, nelle case di migliaia di persone arriverà acqua di ottima qualità anche dalle sorgenti del Limbara.

Le opere sono costate quasi 20 milioni di euro e sono state realizzate dal consorzio RDR e In.Co. Questa mattina erano presenti tutti i sindaci dell’alta Gallura (Tempio, Aggius, Bortigiadas, Luras e Calangianus). Unico problema ancora non risolto è l’allaccio alla rete elettrica. Non sono state infatti ancora realizzate le cabine per il potabilizzatore e l’impianto di sollevamento. Abbanoa è stata costretta ad attivare un generatore a gasolio che costerà migliaia di euro al giorno per rendere possibile l’avvio del collaudo dell’opera.

Il generatore

Il presidente del consiglio di amministrazione di Abbanoa, Giuseppe Sardu, ha dichiarato: «Si tratta di un’opera che consentirà di dare risposte concrete alla cittadinanza della zona, parliamo di un bacino di utenza di oltre 50.000 abitanti, con un notevole miglioramento del servizio grazie a un sistema interconnesso che potrà attingere a diverse fonti di approvvigionamento». Il presidente di Egas, Fabio Albieri, ha aggiunto: «Questa inaugurazione ha per me un significato particolare perché segna il compimento di un percorso che ho seguito sin dal mio insediamento alla guida di Egas, nel 2019. Oggi possiamo dire di avere mantenuto gli impegni che abbiamo assunto».

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