La sindaca di Tempio Gianna Masu ha convocato gli imprenditori della ex Zir Alta Gallura, la zona industriale della cittadina gallurese, per la presentazione della Comunità Energetica Rinnovabile. Il Comune di Tempio sta varando il progetto per la produzione di energia elettrica «sfruttando le coperture e gli spazi già disponibili nella Zona Industriale, ridurre i costi energetici per le imprese aderenti, accedere agli incentivi previsti per l’energia condivisa, reinvestire i benefici sul territorio e costruire la base per allargare la Cer a famiglie e cittadini».

Questo l’appello della sindaca Gianna Masu: «Produrre energia sul nostro territorio può essere un'opportunità per chi ci vive. Con la Cer, Tempio Pausania sceglie questa strada. Si parte dalla zona industriale, per arrivare nel tempo all'intera comunità: energia rinnovabile, costi più bassi, valore che resta sul territorio. L’incontro è rivolto alle aziende della Zona Industriale, prime protagoniste di questo percorso».

La sindaca incontrerà gli imprenditori venerdì prossimo alle 12 in un locale vicino all’area di servizio carburanti della ex Zir.

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