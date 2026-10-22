Ad Arzachena, il 31 ottobre, s'organizza Halloween, l'evento giunto come altri dall'America, ormai diffusa a livello internazionale, che farà da cornice a un pomeriggio dedicato soprattutto ai bambini. L’appuntamento, organizzato dal Comune, è fissato per sabato prossimo, dalle 15.30, in piazza Risorgimento, nel centro storico.

L’iniziativa è promossa dall’assessore allo Sport e Spettacolo Nicoletta Orecchioni.

«Vogliamo offrire un’occasione serena di aggregazione e divertimento ai più piccoli e alle famiglie in occasione della festa di Halloween, ormai celebrata in tutto il mondo e che, in Gallura, trova un parallelo tradizionale nella ricorrenza de “Li Mòlti e Mòlti”», dichiara l’assessore.

Il programma prenderà il via con la “Fabbrica delle zucche”, laboratorio creativo per i più piccoli. Previsti anche spettacoli itineranti con personaggi mostruosi e una postazione dedicata al trucco dei bambini. Alle 18.30 spazio al cinema, con la proiezione del film d’animazione Disney Pixar “Coco”, ambientato proprio durante la festa messicana dei morti. La pellicola sarà proposta nel “Cinema igloo stregato”, con distribuzione di pop-corn. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

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