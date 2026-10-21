Una giornata dedicata alla salvaguardia del mare, con sommozzatori e volontari impegnati nella pulizia dei fondali del porto di Cannigione. È questo l'obiettivo della manifestazione «Il Porto che vorremmo», promossa dal Consorzio Marina di Cannigione, in programma sabato 24 ottobre, con la collaborazione dei centri diving locali e di diverse associazioni del territorio. L'iniziativa, sostenuta anche dal Comune di Arzachena attraverso un contributo straordinario, punta a migliorare le condizioni ambientali dello scalo e a richiamare l'attenzione sull'importanza della tutela dell'ecosistema marino.

Saranno i subacquei a intervenire nelle acque portuali, effettuando le operazioni di pulizia dei fondali. Per agevolare il lavoro dei partecipanti sarà allestita un'apposita postazione logistica, attrezzata per il cambio dei sommozzatori e per garantire il necessario supporto tecnico e organizzativo. Al termine delle attività è previsto anche un momento conviviale, con un'area ristoro riservata ai volontari. La manifestazione intende coinvolgere non soltanto gli operatori del settore nautico, ma anche le associazioni e le realtà economiche della località, chiamate a condividere un impegno concreto per la conservazione del patrimonio naturale.

L'amministrazione comunale considera queste iniziative importanti occasioni di sensibilizzazione ambientale e di promozione del territorio, capaci di rafforzare la collaborazione tra istituzioni e cittadini.

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