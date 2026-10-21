Per il terzo anno consecutivo il porto turistico di Santa Teresa Gallura ottiene il Blue Marina Award, riconoscimento nazionale assegnato agli approdi che si distinguono per qualità dei servizi, sostenibilità, innovazione e accoglienza.

La premiazione oggi, 21 ottobre, a Roma, nella sede della Camera dei Deputati. A ritirare il riconoscimento è Paolo Faedda, direttore generale di Silene, società partecipata del Comune alla quale è affidata la gestione dello scalo. Il premio, giunto alla quinta edizione, viene attribuito attraverso un percorso annuale di valutazione che prende in esame diversi aspetti dell'attività portuale, dall'efficienza dei servizi all'attenzione ambientale, fino all'accessibilità e all'innovazione.

La conferma ottenuta da Santa Teresa viene accolta dall'amministrazione comunale come un risultato significativo del lavoro svolto insieme alla società di gestione. Un percorso caratterizzato da investimenti e interventi per migliorare l'organizzazione dello scalo e l'accoglienza dei diportisti, con l'obiettivo di rafforzare la capacità di attrarre turismo nautico.

«Questo risultato conferma che la strada intrapresa è quella giusta», afferma la sindaca Nadia Matta. «Santa Teresa non si accontenta di essere una delle destinazioni più belle della Sardegna: vuole essere anche un punto di riferimento per chi cerca servizi eccellenti e un’esperienza di sbarco e di soggiorno all’altezza delle aspettative».

Per l'amministrazione comunale il riconoscimento rappresenta anche uno stimolo a proseguire nel miglioramento delle strutture e dei servizi. «Il nostro impegno continua. Continueremo a lavorare per consolidare e rafforzare questo percorso di qualità», conclude la sindaca Matta.

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