Un professionista cagliaritano di 60 anni è a giudizio per violenze sistematiche e maltrattamenti ai danni della moglie e dei figli.

Secondo la Procura di Tempio l’infanzia delle piccole presunte vittime è trascorsa nel segno della violenza, subita direttamente e assistita. L’uomo è accusato di fatti culminati in una serie di gravissimi abusi, episodi avvenuti quando il professionista è andato a vivere in Gallura.

Stando alla ricostruzione del pm, la ex moglie avrebbe subito vessazioni morali e fisiche in presenza dei suoi bambini (oggi maggiorenni). Anche una minima questione di vita quotidiana innescava reazioni aggressive: urla, insulti, minacce e violenze fisiche.

I figli dell’uomo, piccolissimi, assistevano terrorizzati alle sfuriate frequentissime e alle violenze che poi li coinvolgevano, soprattutto quando tutti in insieme cercavano di difendere la madre. Uno dei bambini, in particolare, sarebbe stato vessato continuamente. Le presunte vittime sono assistite dagli avvocati Antonello Desini e Graziella Putzu. La persona sotto accusa respinge tutte le contestazioni, è difesa dall’avvocato Antonello Podda.

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