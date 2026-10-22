Non soltanto l’olivastro millenario di S’Ozzastru, ma anche il territorio che lo circonda potrebbe ottenere una specifica forma di tutela ambientale. È questo l’obiettivo del progetto avviato dal Comune di Luras, in collaborazione con l’Università di Cagliari, per individuare una nuova Area di Rilevante Interesse Naturalistico e Ambientale (RIN). A darne notizia è l’amministrazione comunale, con un comunicato nel quale annuncia l’avvio dei rilievi scientifici finanziati dalla Regione Sardegna con 35mila euro.

Un primo sopralluogo è stato effettuato dal professor Gianluigi Bacchetta, dell’Università di Cagliari, insieme al naturalista Alessandro Ruggero e al consigliere comunale con delega all’Ambiente, Luca Depperu. L’indagine riguarderà un’area più vasta rispetto a quella occupata dal monumento naturale, già sottoposto a tutela. Lo studio dovrà accertare le caratteristiche ambientali e naturalistiche dei terreni circostanti, valutandone il valore in termini di biodiversità e conservazione.

Nello scorso maggio il Comune ha approvato una convenzione con il Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’ateneo cagliaritano, attraverso il Centro Conservazione Biodiversità. Il percorso si inserisce nel quadro della legge regionale 31 del 1989, che disciplina il riconoscimento delle aree di particolare interesse naturalistico e ambientale.

Per arrivare all'istituzione di un’area protetta saranno necessari il completamento delle indagini, la delimitazione del territorio interessato e il successivo procedimento di competenza regionale.

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