Una nuova mobilitazione contro l'abbandono dei rifiuti nelle campagne di Arzachena. Domenica 25 ottobre, a partire dalle 10, i volontari torneranno in azione nella località La Miata, dove è stata organizzata una mattinata di pulizia e sensibilizzazione ambientale. A promuovere l'iniziativa è il Comitato Amici a Difesa dell'Ambiente nel Territorio di Arzachena, impegnato in attività di tutela e valorizzazione delle aree naturali.

La partecipazione è aperta a tutti: cittadini, residenti e visitatori. L'intervento prevede la raccolta dei rifiuti abbandonati, ma intende anche richiamare l'attenzione su comportamenti che continuano a compromettere il decoro e la salvaguardia del territorio. Per il Comitato, infatti, le giornate ecologiche rappresentano non soltanto un'occasione per restituire pulizia agli spazi naturali, ma anche uno strumento per diffondere una maggiore consapevolezza sull'importanza del corretto smaltimento dei rifiuti.

«Ogni intervento di pulizia rappresenta un gesto concreto a favore dell'ambiente e della comunità. Invitiamo tutti coloro che hanno a cuore il nostro territorio a partecipare e a condividere questa esperienza di cittadinanza attiva», sottolineano gli organizzatori. L'iniziativa si inserisce nel percorso di volontariato ambientale portato avanti dall'associazione, che punta a coinvolgere direttamente la popolazione nella difesa degli spazi pubblici e naturali.

© Riproduzione riservata