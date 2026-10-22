Tenta di strangolare la madre gravemente malata: il giudice lo assolveL’uomo per le sue condizioni psicofisiche non era in grado di valutare le conseguenze delle sue azioni
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Si è conclusa con una sentenza di assoluzione la drammatica vicenda di un maddalenino di 65 anni accusato di tentato omicidio.
L’uomo, stando al capo di imputazione, disorientato e instabile, impegnato ad accudire la madre gravemente malata e allettata, tentò di strangolare l’anziana donna.
Stando agli atti sarebbero state delle operatrici sanitarie, incaricate di seguire la pensionata, a fermare il tentativo di soppressione della paziente.
Il medico legale incaricato dal Gup di Tempio ha dichiarato che l’uomo per le sue condizioni psicofisiche non era in grado di valutare le conseguenze delle sue azioni.
La perizia psichiatrica era stata chiesta dal difensore, l’avvocato Luca Montella. Il giudice ha disposto anche un anno di libertà vigilata.