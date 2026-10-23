La Maddalena, l’ex ospedale militare cerca un futuroLa Regione punta su Reinventing Cities per trovare destinazioni per la struttura di proprietà regionale dal 2010
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Una possibilità di recupero si apre per l’ex ospedale militare di La Maddalena, rimasto inutilizzato dopo gli interventi per il G8 del 2009, poi trasferito all’Aquila. La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessore Francesco Spanedda, la candidatura del complesso della Residenza del Forte Carlo Felice a Reinventing Cities, concorso internazionale promosso dalla rete C40 per la rigenerazione urbana sostenibile. L’obiettivo è individuare nuove destinazioni per una struttura di proprietà regionale dal 2010, sulla quale il tempo continua a lasciare i propri segni. Un patrimonio immobiliare che comprende anche gli edifici realizzati per ospitare quello che avrebbe dovuto diventare l’Hotel Carlo Felice, mai entrato in funzione. «Vogliamo superare una lunga stagione di incompiute e restituire agli edifici originariamente pensati per il G8 una prospettiva concreta di futuro», afferma Spanedda.
L’iniziativa, sviluppata con il supporto dell’Agenzia del Demanio e sentito il Comune, trova il favore del sindaco Fabio Lai. «Il concorso di idee promosso dalla Regione rappresenta una grande opportunità, anche in considerazione della sua rilevanza internazionale. Valuteremo con attenzione le proposte che arriveranno», dichiara il primo cittadino. Lai inserisce il possibile recupero nel più ampio progetto di riqualificazione della zona, richiamando gli interventi sul lungomare, la pista ciclabile e le nuove alberature. Ricorda inoltre le proposte comunali per lo sviluppo dei banchinamenti nell’ambito della pianificazione del PRP, da condividere con la Regione. Entro dicembre, secondo quanto annunciato dal sindaco, dovrebbero concludersi anche le bonifiche dell’ex Arsenale. Il futuro dell’ex ospedale si intreccia così con quello di un’intera area della città, ancora alla ricerca di una definitiva valorizzazione.