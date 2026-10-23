Oltre 500 visite specialistiche in quattro giornate, con numerosi casi indirizzati a ulteriori accertamenti. È il bilancio delle due iniziative di prevenzione sanitaria promosse e sostenute dal Comune di Santa Teresa Gallura, in collaborazione con l’associazione Sardegna For You e l’Asl Gallura, che ha messo a disposizione gli ambulatori della Casa della Comunità. I risultati confermano l'interesse della popolazione per l'accesso a controlli specialistici gratuiti, soprattutto in un periodo segnato dalle difficoltà del sistema sanitario e dalle lunghe liste d'attesa.

Il primo appuntamento, il 12 e 13 settembre, ha coinvolto oltre 250 cittadini, sottoposti a screening dermatologici e urologici. Le visite effettuate dalla dermatologa Federica Usai e dall'urologo Fernando Cavacece hanno consentito di individuare diverse situazioni per le quali sono stati consigliati ulteriori accertamenti specialistici. Il 17 e 18 ottobre sono state invece effettuate 258 visite, dedicate alla prevenzione delle patologie tiroidee e dermatologiche. I controlli, eseguiti anche con il contributo dell'endocrinologo Angelo Pani, hanno evidenziato la presenza di noduli tiroidei, casi di tiroidite e altre situazioni meritevoli di approfondimenti, così come alcune problematiche dermatologiche.

«La prevenzione e la medicina di prossimità sono per noi fondamentali», afferma l'assessora comunale alla Sanità Samanta Coppi, sottolineando l'impegno dell'amministrazione nel confronto con l'Asl Gallura per potenziare i servizi territoriali.

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