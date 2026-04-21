Un 53enne di San Teodoro è stato arrestato lo scorso fine settimana dai carabinieri della compagnia di Siniscola con l'accusa di coltivazione e detenzione di marijuana ai fini di spaccio.

I militari nel corso di una serie di controlli hanno perquisito il suo appartamento e hanno trovato 54 piante di marijuana e 5,4 kg, sempre di marijuana, verosimilmente destinata allo spaccio.

Nella sua casa era stata allestita una azienda agricola per la coltivazione della cannabis, con tanto di vivaio professionale, composto da lampade e ventilatori per l'allevamento intensivo.

L'uomo è stato arrestato e l'autorità giudiziaria ha disposto nei suoi confronti i domiciliari.

(Unioneonline)

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