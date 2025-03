Il sindaco di Luras Mauro Azzena questa mattina ha convocato una conferenza stampa per parlare della crisi della sua giunta. Azzena sta affrontando una situazione che lo vede praticamente solo in Comune, tutti i suoi assessori si sono dimessi. Il primo cittadino ha spiegato che da tempo il rapporto con la sua giunta si era deteriorato, in particolare con alcuni assessori.

Azzena ha detto: «Una delle ragioni per le quali si è arrivati a questa situazione è la mia linea sull’utilizzo di edifici e mezzi del Comune. Ci sono state delle situazioni sulle quali sono intervenuto, chiedendo spiegazioni e pretendendo atteggiamenti corretti. Importanti beni comunali sono stati usati senza che ne sapessi niente per iniziative pubbliche e anche private, una a pagamento. Ho chiesto chiarimenti su questo. Mi sarei aspettato maggiore lealtà e chiarezza, prima delle dimissioni ci sono state riunioni di giunta e nessuno ha detto niente».

Il sindaco di Luras Mauro Azzena questa mattina ha convocato una conferenza stampa per parlare della crisi della sua giunta. Qui affronta il tema delle scritte minacciose apparse in paese contro di lui e una agente della polizia locale.

Ora il sindaco attende di conoscere le decisioni dei consiglieri di minoranza che hanno disertato l’ultima seduta dell’assemblea civica di Luras. Secondo il primo cittadino di Luras con la sostituzione dei consiglieri dimissionari (entrerebbero i primi dei non eletti) la giunta potrebbe arrivare a fine mandato. Azzena ha anche parlato delle scritte con minacce comparse in paese contro di lui e contro una agente della Polizia locale.

