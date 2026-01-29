Nell’ambito dell'impegno a dotare la comunità arzachenese di nuovi metodi di produzione di energia come alternativa ai mega impianti eolici e fotovoltaici, la Giunta comunale di Arzachena ha approvato le linee guida per l’avvio dello studio di fattibilità tecnico-economica sulle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) per le quali ha ricevuto un contributo dalla Regione Autonoma della Sardegna pari a 15mila euro.

L’ente rientra tra i beneficiari delle risorse previste dalla legge regionale 15 del 2022, che sostiene i Comuni nello svolgimento di attività preliminari e conoscitive finalizzate a valutare la possibile realizzazione di Comunità Energetiche da fonti rinnovabili. Il Dirigente del Settore Pianificazione territoriale, tutela del paesaggio e patrimonio, Mario Chiodino, ha l’incarico di attivare le procedure necessarie.

«Con l’approvazione delle linee guida per lo studio di fattibilità sulle Comunità Energetiche Rinnovabili - spiega il sindaco Roberto Ragnedda - poniamo le basi per avviare quel cambiamento necessario sul modo in cui produciamo e consumiamo energia. L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di attenzione dell’Amministrazione verso i temi della sostenibilità, stavolta perseguita investendo in strumenti conoscitivi grazie a cui attuare scelte consapevoli, graduali e coerenti. Non si tratta semplicemente di installare pannelli fotovoltaici, ma di creare un ecosistema in cui cittadini, imprese e pubblica amministrazione collaborano per abbattere i costi in bolletta e ridurre l’impatto ambientale grazie a risposte cucite su misura per una destinazione turistica come Arzachena».

