Il magistrato Gregorio Capasso dopo otto anni lascia la Gallura, il plenum del Csm lo ha scelto come procuratore della Repubblica di Latina.

La decisione è di oggi, a Capasso (62 anni) sono andati 15 voti, 12 ad un altro magistrato. Nelle prossime settimane il capo dei pm galluresi prenderà possesso dell’ufficio dove era già stato in passato. Gregorio Capasso si era insediato a Tempio nel luglio del 2018. Il magistrato in precedenza ha lavorato a Crotone, Palmi e Roma.

Tra le sue inchieste più note quella sulla massoneria deviata, condotta quando prestava servizio in applicazione nella Capitale.

In Gallura, Capasso ha condotto diverse importanti inchieste su omicidi e ha individuato tra le sue priorità il contrasto alla violenza di genere e la tutela delle fasce deboli della popolazione. Il magistrato ha creato pool investigativi specializzati, uno in particolare ha svolto decine di indagini sui reati edilizi e paesaggistici, con provvedimenti di sequestro e ordini di demolizione. Gregorio Capasso ha inoltre rappresentato l’accusa nel processo Grillo, dalla prima udienza sino alla sentenza del Tribunale di Tempio.

