Un’altra piantagione di marijuana scoperta in Sardegna, l’ennesima. L’hanno trovata i carabinieri di Tempio con l’aiuto dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sardegna e della Forestale in un’area rurale tra Luras e Luogosanto. Un uomo è stato arrestato.

Il blitz del personale dell’Arma e della Forestale nei terreni agricoli dell’uomo ha portato allo smantellamento di una coltivazione da oltre 1.200 piante disposte su più filari, in un’area di circa 2 ettari.

Coltivazione che era protetta da un sistema di recinzione elettrificata, con paletti infissi nel terreno e cablaggio connesso a un dissuasore per animali alimentato da una batteria da 100 AH per impedire intrusioni. A garantire l’irrigazione due grandi cisterne da 5mila litri d’acqua ciascuna, collegate a un pozzo e a un impianto di irrigazione.

L’uomo era all’interno di uno stazzo e si è barricato, tanto che i carabinieri hanno dovuto forzare l’ingresso. All’interno hanno trovato grosse quantità di marijuana e hashish, per un totale di oltre un chilo. Un’area esterna adibita ad essiccatoio dimostra come la struttura fosse parte di un’organizzazione ben strutturata finalizzata non solo alla coltivazione, ma anche alla lavorazione e alla distribuzione della cannabis.

