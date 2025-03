Dalla stazione ferroviaria, passando per i forni della calce e i bunker che si affacciano sulla spiaggia di Cala Moresca, fino al Pozzo Sacro di Milis, per la prima volta accessibile nella sua interezza dopo i recenti restauri che hanno portato alla luce dettagli inediti della sua struttura architettonica. È il percorso che il Fondo Ambiente Italiano propone per le Giornate FAI di primavera 2025, il 22 e il 23 marzo. Seguendo i binari della storica ferrovia, inaugurata nel 1883, che collegava la stazione a Cala Moresca, il cammino si snoda tra spiagge, calette e macchia mediterranea, punteggiato da resti di antiche fornaci della Seconda guerra mondiale e da tracce nuragiche. Le visite, oltre che dai volontari del Gruppo FAI Olbia Tempio, saranno guidate dagli Apprendisti Ciceroni, studenti dei licei classico, scientifico e artistico di Olbia e dell'istituto alberghiero di Arzachena e Budoni. Al Pozzo Sacro, scoperto nel 1937 e risalente al II millennio a.c., sono previste visite guidate da alcuni funzionari della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Sassari e Nuoro e dall'archeologa Paola Mancini che, insieme al biologo Egidio Trainito, condurrà i visitatori alla scoperta dei forni delle calce, mai stati visitabili.

© Riproduzione riservata