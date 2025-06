Investimenti su promozione turistica, ambiente, sociale e sicurezza, l’amministrazione comunale di Golfo Aranci può contare su 2,6 milioni rimasti nelle casse dell'ente dal saldo del bilancio 2024, approvato ieri in Consiglio comunale.

Tra gli investimenti principali, le iniziative in materia di sicurezza urbana: l'amministrazione guidata da Giuseppe Fasolino ha in progetto l'installazione di telecamere che coprano l'intero territorio comunale, collegate alle forze dell'ordine per permettere l’individuazione estemporanea dei responsabili di reati.Non solo, sarà garantito un servizio di ronda notturna a supporto della Polizia per un controllo capillare del territorio. “Riteniamo che scegliere di vivere e investire da noi sia meritevole della massima tutela da parte del Comune", dice il sindaco. Tra le voci, anche la cura dei litorali e la promozione di eventi, volano per promuovere l'immagine di Golfo Aranci e il suo turismo, fulcro su cui gira l'economia del paese gallurese.

