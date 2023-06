Sono molto gravi le condizioni della donna di nazionalità rumena (da anni residente in Gallura) che nel pomeriggio è stata colpita alla testa da una fiocina.

Il responsabile è un uomo di 63 anni, Pasquale Serra, che ha sparato contro la vittima utilizzando un fucile da sub.

Serra è stato arrestato dai Carabinieri nella sua casa di Golfo Aranci, dove si era asserragliato e per l’uomo, che ha reagito con violenza alla vista dei militari, potrebbe arrivare la contestazione di tentato omicidio. La vittima non è in pericolo di vita, ma è stata colpita sul viso e rischia di perdere un occhio. Inoltre ha perso tantissimo sangue, prima di essere soccorsa e trasferita in elicottero a Sassari.

Il ferimento è avvenuto in una palazzina di via Libertà, nel cuore di Golfo Aranci. Stando alle indagini dei Carabinieri di Olbia, Serra stava armeggiando con la bombola del gas e i vicini di casa avevano paura che facesse qualche sciocchezza, mettendo tutti in pericolo. Quando la vittima è entrata nella casa di Serra, insieme al marito, per tentare di bloccarlo, è stata raggiunta dalla fiocina. Serra, in passato, sempre stando alle indagini, si è reso protagonista di reazioni scomposte e intemperanze.

