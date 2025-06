Ruspe in azione, ieri, in un tratto ricadente nella zona di protezione speciale di Golfo Aranci, allarme tra i residenti e il comitato di cittadini Maremosso che sui social pubblica le foto che immortalano i lavori in corso per fare spazio a un'area di sosta nel Sito di interesse comunitario di Capo Figari, allestita dall'amministrazione comunale per l'evento 105 Summer Festival, in programma questa sera nel paese gallurese.

Fioccano commenti e preoccupazioni (legate anche al rischio incendio per la posizione dell'area all'interno di un polmone verde), il sindaco, Giuseppe Fasolino, rassicura: «Abbiamo l’autorizzazione regionale di Valutazione di incidenza ambientale». Non solo, aggiunge: «Nessuna devastazione ambientale, non è stata abbattuta nemmeno una pianta ed era un'area già priva di vegetazione». Nel documento che autorizza la sistemazione dello spazio da destinare alla sosta temporanea a servizio del concerto si legge che l'intervento «si colloca in un'area in cui non risulta la presenza di habitat o di specie di interesse comunitario», ma si raccomanda «la conservazione delle fasce boscate esistenti ai limiti della superficie interessata».

Secondo l'assessorato regionale all'Ambiente, «l'intervento non incide sull'integrità del sito Natura 2000», rete di siti di interesse comunitario e di protezione speciale creata dall'Unione Europea per la protezione e la conservazione della biodiversità.

Lo spazio sistemato per l'evento di questa sera, alle spalle di via Marconi, è di circa quattordicimila metri quadri e l'accesso è garantito da due percorsi già esistenti di cui, però, è stata allargata di un metro la sede stradale.

