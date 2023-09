Nuovo gruppo consiliare nel Consiglio comunale di Golfo Aranci, nasce Adesso.

I tre consiglieri Alessandra Feola, Luigi Romano e Giuseppe Langella, questi ultimi due silurati dalla Giunta in seguito a disaccordi con il sindaco, Mario Mulas, in sede di approvazione del bilancio preventivo hanno costituito il nuovo gruppo per rispondere a quei quesiti che, secondo i tre, non hanno trovato ancora risposta nelle azioni dell'amministrazione.

«Una scelta necessaria per riportare l'attenzione su quei progetti che hanno reso Golfo Aranci un comune virtuoso, un modello di sviluppo turistico e di qualità della vita, una scelta per garantire quella continuità politica che è stata alla base della nostra elezione», affermano i tre consiglieri.

«Non un gruppo consiliare ma una vera alternativa politica per ridare slancio a tutte le iniziative congelate e per aprire un confronto con la cittadinanza», continuano Feola, Langella e Romano. E aggiungono: «Vogliamo caratterizzare la nostra alternativa politica sia nelle proposte sia nel metodo, proposte che emergeranno da un confronto aperto e non da decisioni partorite in stanze lontane dalla realtà».

