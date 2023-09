Il progetto della valorizzazione ai fini ricettivi dell'ex Stazione semaforica di vedetta e della Batteria Luigi Serra, situate a Golfo Aranci, deve essere assoggettato alla Valutazione di Incidenza (VincA). È la raccomandazione del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica in risposta alla richiesta di verifica degli atti di affidamento delle due strutture, concesse per trent'anni dalla Regione alla società New Fari srl, inviata agli enti competenti dal consigliere comunale del gruppo Cambia con noi, Andrea Viola, che chiedeva l'eventuale ritiro in autotutela della concessione per un presunto vizio sostanziale nella documentazione di gara.

Premesso che il Mase non ha alcuna competenza sulle procedure di rilascio di concessioni su beni demaniali, il dicastero risponde che "ogni iniziativa all'interno dei siti Natura 2000, nei quali rientra l'intera area di Capo Figari deve essere assoggettata a Valutazione di Incidenza al fine di verificare che le attività proposte non arrechino interferenze negative significative nei confronti degli obiettivi di conservazione dei Siti ". E questa valutazione, continua il ministero, "deve essere condotta dalla Regione che dovrà valutare gli impatti ambientali potenzialmente generati dall'intero progetto, quali quelli connessi alla ristrutturazione e all'adeguamento delle strutture, alla realizzazione degli interventi infrastrutturali e sulla viabilità nonché a quelle legate all’incremento di carico antropico sull'intero promontorio".

Non solo, conclude la risposta del ministero, "la procedura di valutazione prevede una fase di consultazione pubblica con i diversi portatori di interesse". Così commenta Viola: «Tutto questo non è ancora avvenuto e il riscontro del ministero alla mia richiesta è il primo passo per raggiungere il completo ritiro del bando».

