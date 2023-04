Aveva azzerato le deleghe il primo cittadino di Golfo Aranci e il confronto con gli assessori “ribelli” non ha sanato la crisi interna. Oggi, dopo un confronto con la giunta, il sindaco Mario Mulas ha lasciato fuori dalla sua squadra gli ormai ex assessori, Giuseppe Langella e Luigi Romano. I due avevano manifestato la loro distanza crescente dalle scelte di Mulas, in particolare su bilancio e programmazione.

Mulas ha pubblicato un post: «Dopo la riunione di ieri sera e la verifica che è avvenuta, ho deciso di non attribuire competenze assessoriali in materia di lavori pubblici, bilancio e turismo per le quali terrò l'interim. Le loro precedenti competenze verranno ri-attribuite agli assessori Prontu e Corso, come nella precedente giunta. Gli altri due nuovi assessori verranno nominati nei prossimi giorni. Nel corso del chiarimento, seppur nella reciproca difesa delle posizioni assunte in Consiglio comunale venerdì scorso, è emersa da parte di tutti la necessità di far proseguire il nostro progetto politico. Da parte mia continuerà l’impegno nella mia azione amministrativa con la certezza di farlo contando sulla disponibilità di ogni singolo consigliere comunale, assicurando ai nostri concittadini l'ottenimento delle risposte che attendono».

Quindi Langella e Romano saranno sostituiti, una scelta politica che non potrà non avere conseguenze. Soprattutto in vista delle elezioni comunali previste tra un anno.

