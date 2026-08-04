La procura di Tempio con un provvedimento urgente ha posto sotto sequestro l’immobile Villa Joy, a Cala Finanza. L’attività coordinata dal procuratore facente funzioni Alessandro Bosco e dal sostituto Sebastiano Carpinato riguarda il sito nel territorio del Comune di Loiri Porto San Paolo, sottoposto a molteplici vincoli paesaggistici e ambientali.

In esecuzione di un decreto di sequestro preventivo hanno operato personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Tempio Pausania, insieme ai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Cagliari e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Sassari.

L’immobile sequestrato, stando all’ipotesi dei pubblici ministeri titolare del fascicolo, sarebbe destinato ad un uso non conforme agli strumenti urbanistici. Sono state sequestrate anche diverse piste realizzate abusivamente, secondo i pm. Sigilli sono stati apposti in numerosi prefabbricati funzionali alla struttura principale, annessi con modalità non conformi, sempre secondo la procura, alla qualificazione urbanistica dell’area.

È stata sequestrata, inoltre, un’area archeologica, che sarà oggetto di più approfondite indagini da parte dei funzionari della Soprintendenza di Sassari e Nuoro

È al vaglio della polizia giudiziaria la posizione di diversi soggetti per presunte violazioni del testo unico in materia edilizia e del codice dei beni culturali e del paesaggio.

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