Premio Don Baignu, Giuseppe Tirotto conquista il primo posto assolutoSono stati 66 i componimenti esaminati
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il primo premio assoluto della quinta edizione del Premio di poesia sarda Don Baignu «Veldi la più alta poesia», promosso dall’Accademia Tradizioni Popolari «Città di Tempio», è stato attribuito a «Li mé banderi» di Giuseppe Tirotto, poeta di Castelsardo.
Sette opere premiate dalla giuria, presieduta da Duilio Caocci, insieme a Anna Cristina Serra, Domitilla Mannu, Simone Pisano, Antonio Rossi, Antonio Brundu, Riccardo Mura e Gianfranco Garrucciu, e con Valentina Spano segretaria.
Sono stati 66 i componimenti esaminati, vincotori di concorsi sardi nel 2016 e nel 2025. Il componimento di Giuseppe Tirotto aveva già vinto il concorso di poesia «Caragnani», svoltosi a Calangianus nel marzo 2016.
Sei, invece, i secondi premi ex aequo. Sono stati riconosciuti «Jannas serradas» di Giangavino Vasco, di Bortigali, già vincitore del premio «Santa Barbara» di Silius; «Era una notti d’invernu» di Domenico Battaglia, di La Maddalena, premiato al concorso «Lungoni» di Santa Teresa Gallura; «Ingurtosus» di Teresa Piredda, di Perugia, vincitrice del premio «Ozieri» nella sezione «Antoni Sanna»; «Abbèntu sulianu» di Andrea Columbano, di Calangianus, già primo al premio Arci «Città di Olbia»; «Paragulas mustrencas...» di Giovanni Piga, di Nuoro, vincitore del concorso «CREI - ACLI» di Orgosolo; e «Tristas Poesias» di Antonio Maria Pinna, di Pozzomaggiore, già premiato al concorso di poesia sarda di Posada. La cerimonia di premiazione si è svolta ieri, 2 agosto, a Tempio Pausania, all’Auditorium Palazzo Pes Villamarina.