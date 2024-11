Contro la violenza sulle donne, va in scena, questa sera a Olbia, lo spettacolo teatrale Amargura, una produzione di Teatro nyx, ispirato a una storia di femminicidio avvenuta alla fine degli anni Ottanta nel Sulcis.

Organizzato dall'associazione Prospettiva Donna, con il patrocinio di Regione e Comune, l'evento si inserisce tra le iniziative in programma, dal 20 al 26 novembre, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne che quest'anno coinvolge in momenti di riflessione le scuole superiori di Olbia, Tempio, Luras e la Maddalena.

Da anni operativa nel supporto alle donne vittime di violenza, con i centri e le case di rifugio in prima linea nel territorio per accogliere donne e minori colpiti dalla violenza maschile, Prospettiva donna è anche impegnata in azioni di sensibilizzazione per un profondo cambiamento culturale. «In Gallura, il fenomeno della violenza di genere continua a manifestarsi con dolorosa intensità e finché una sola donna vivrà nel terrore la nostra azione non avrà tregua e la nostra voce risuonerà sempre più forte», dicono dal direttivo dell’associazione presieduto da Patrizia Desole.

