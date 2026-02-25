Giocatore chiede il fallimento dell’Olbia calcio, poi rinunciaIl Tribunale di Tempio chiude la procedura per l’istanza di liquidazione giudiziale per somme non versate
Il Tribunale di Tempio ha chiuso oggi la procedura concorsuale aperta nei mesi scorsi a carico della società Olbia Calcio. Era stata presentata una istanza di fallimento (liquidazione giudiziale) nei confronti del club.
Il creditore, un calciatore della stessa società, si era rivolto ai giudici della Sezione Civile del Tribunale gallurese con l’istanza (si parla di un debito di poche decine di migliaia di euro).
Lo stesso calciatore, tramite i suoi avvocati, ha comunicato la rinuncia all’iniziativa legale. I giudici hanno preso atto della desistenza e hanno chiuso la procedura.