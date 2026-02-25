È stato aggiudicato il nuovo appalto per la gestione dei rifiuti urbani e servizi complementari; ad aggiudicarselo è stata Ambiente Italia S.r.l. con sede a Bodio Lomnago (VA), per la durata di anni cinque, più due anni eventuali in proroga, per un valore complessivo di 16mln e 353mila euro. Alla gara sono stati invitati 29 operatori, dei quali uno, Gesenu S.p.A., ha formalmente declinato la partecipazione.

«Non si sono registrate esclusioni né in fase di pre-qualifica, né durante la valutazione tecnica o economica – informa l’Amministrazione comunale - segno di una procedura caratterizzata da documentazione completa e offerte conformi ai requisiti richiesti. Quattro concorrenti hanno superato tutte le fasi e sono stati ammessi alla valutazione finale». Il processo si è articolato in più tappe: la busta di qualifica è stata aperta il 21 ottobre 2025, seguita dalla busta tecnica il 10 novembre 2025 e dalla busta economica il 26 novembre 2025. Al termine della disamina, l’esito ha portato all'aggiudicazione del servizio ad AMBIENTE ITALIA Srl, risultata prima in graduatoria. Le altre imprese in gara – Cosir S.r.l., Idealservice Soc. Coop. ed Econova S.r.l. – non hanno superato l’offerta della società aggiudicataria. Durante il periodo di transizione, necessario per attivare pienamente tutte le novità previste, l’Amministrazione comunale provvederà a presentare dettagli e aggiornamenti alla cittadinanza.

Nel frattempo, alcuni servizi sono già operativi. È attivo il servizio di presidio dell’eco-isola di via Fonte Vecchia, dove un operatore è presente per assistere utenti e garantire il corretto conferimento; Gli orari di apertura sono i seguenti: Fino al 31 marzo, tutti i giorni: 10:00 – 16:00. Il ritiro degli ingombranti a domicilio, sempre su prenotazione tramite numero verde, non avverrà più una sola volta a settimana. Le nuove frequenze sono: martedì e venerdì. Un servizio potenziato pensato per andare incontro alle necessità di famiglie e imprese che devono smaltire beni di grandi dimensioni. Al momento, il calendario della raccolta porta a porta rimane invariato. Eventuali aggiornamenti saranno comunicati successivamente, man mano che il nuovo appalto entrerà pienamente a regime.

© Riproduzione riservata