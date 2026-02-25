L’amministrazione comunale cerca «proposte di alta qualità che possano arricchire l’offerta turistica e culturale da giugno a ottobre» integrando «le bellezze naturali e paesaggistiche della destinazione con esperienze immersive nel centro storico e nei borghi». Si dovrà spaziare dagli eventi enogastronomici alla valorizzazione del folclore sardo, dalle arti performative alla musica.

Saranno riproposti visto il successo degli anni passati, la MoMe - Mostra Mercato Arzachena dedicata all’artigianato e allo spettacolo di strada; la Notte Sarda con sagra del piatto tipico Li chjusoni che celebra il rito del 1 agosto; il Festival del Folclore, i Concerti al Tramonto in luoghi di particolare pregio. Il bando è rivolto ad associazioni, enti, gruppi culturali e operatori del settore con comprovata esperienza. Le proposte devono essere trasmesse online tramite i canali digitali del Comune di Arzachena dal 2 marzo all’8 aprile.

«Riunire le iniziative in un unico calendario significa dare più forza all’azione del Comune e offrire ai visitatori un motivo in più per scegliere Arzachena, vivendola non solo come destinazione balneare, ma come cuore pulsante di cultura e ospitalità», spiega l’amministrazione comunale. «Il nostro obiettivo non è solo intrattenere, ma generare un valore economico e sociale concreto: vogliamo che ogni evento sia un volano per la promozione del nostro patrimonio identitario, dall'enogastronomia della Gallura, delle specificità di ciascun borgo».

