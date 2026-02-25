È stato pubblicato il bando del 31° Premio di poesia Gallurese e Corsa “Lungòni” contestualmente all’approvazione della delibera del Comune di Santa Teresa di Gallura relativa alla sua organizzazione, così come avviene dal lontano 1995.

Si tratta di uno dei primi più longevi della Sardegna e peraltro l’unico trasfrontaliero, finalizzato alla valorizzazione e conservazione delle lingue gallurese e corsa, espressioni di due comunità tanto separate quanto unite dal mare delle bocche di Bonifacio, che non ne ha impedito legami e rapporti parentali, sociali, culturali ed economici tra gli abitanti delle due sponde. Il “Lungòni” è stato ideato del giornalista Piero Bardanzellu che da sempre ne è anche presidente di giuria.

La cerimonia di premiazione è già stata fissata per il 14 ottobre 2026, alle ore 16:00 - Piazza Vittorio Emanuele I, a Santa Teresa Gallura. Per i premiati delle sezioni adulti gallurese e corsa è prevista una seconda cerimonia di premiazione in Corsica, in data da stabilire. Il Premio di poesia gallurese e corsa “Lungòni” è aperto a tutte le opere inedite, mai pubblicate o premiate in altri concorsi, ed è di argomento libero, in rima oppure no. La partecipazione al premio è gratuita.

Il concorso si articola in due sezioni: sezione in lingua gallurese e sezione in lingua corsa. Ogni sezione ha quattro sottosezioni due riservate ai giovani, la prima dai 6 ai 10 anni, la seconda dagli 11 ai 18 anni di età; una dedicata agli studenti delle classi quarta e quinta della scuola primaria in forma individuale o di gruppo; una dedicata agli studenti della scuola secondaria di 1° e 2° grado. Le poesie devono essere inviate esclusivamente attraverso la posta elettronica all’indirizzo: protocollo@pec.comunestg.it. La mail deve avere per oggetto: “PREMIO DI POESIA “LUNGÒNI 2026. Devono pervenire entro le ore 13:00 del 12 giugno 2026.

