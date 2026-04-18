I carabinieri di Padru hanno arrestato un uomo con l’accusa di atti persecutori, uccisione di animali ed esplosioni pericolose.

Il provvedimento restrittivo scaturisce da un’attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Sassari e avviata a seguito della denuncia presentata da una donna, vicina di casa del destinatario della misura. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma l’indagato, negli ultimi mesi, avrebbe ripetutamente molestato e minacciato di morte la vittima.

Avrebbe gettato olio, sterpaglie e pezzi di vetro sporchi di deiezioni sul terrazzo della donna, poi esploso diversi colpi con un’arma ad aria compressa provocando danni alla veranda di lei e anche a un impianto di condizionamento. Un quadro ulteriormente aggravato dall’avvelenamento di almeno tre gatti appartenenti alla vittima.

L’uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Bancali.

(Unioneonline)

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