Il Santa Teresa scommette su due talenti di casaAngelo Sardo e Sebastiano Nicolai confermati per la prossima stagione
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Ultime conferme in casa Santa Teresa prima dei primi botti di mercato, al via domani. Il club gallurese rende noto che l’under Angelo Sardo e Sebastiano Nicolai faranno parte della rosa a disposizione di Fabio Levacovich anche nel prossimo campionato di Eccellenza.
Teresini doc, vanno a impreziosire rispettivamente il reparto avanzato e il gruppo dei portieri in una stagione che i biancocelesti intendono vivere da protagonisti anche oltre le mura amiche dello stadio Buoncammino.
A tal proposito, confermato lo zoccolo duro della squadra che ha conquistato la salvezza nell’anno del ritorno nel massimo campionato regionale di calcio dopo 27 anni di assenza, il direttore sportivo dei galluresi Tommasino Muntoni avrebbe già trovato l’accordo con i primi tre nuovi acquisti, uno per reparto. Giocatori importanti con esperienza nelle categorie superiori, che potrebbero essere annunciati già domani.