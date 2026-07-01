Grande manifestazione a Cala Finanza contro il contestatissimo progetto immobiliare brasiliano nell’area di grande pregio ambientale che si trova sul litorale di Loiri Porto San Paolo.

I centinaia si sono ritrovati: sono arrivati alla spicciolata sin dalle prime ore del mattino e il numero di persone è destinato ad aumentare sensibilmente. La gente, infatti, sta continuando ad arrivare, c’è un lungo pezzo da fare a piedi per arrivare al luogo del presidio.

Hanno aderito diverse associazioni e gruppi ambientalisti e indipendentisti: Liberu, Surra, Sardigna Natzione, Sos Cala Finanza, la cui petizione contro il progetto ha raggiunto quota 103mila firme. L’iniziativa ha il sostegno di Grig, Wwf, Legambiente e Italia Nostra.

Manifestanti molto determinati nelle rivendicazioni, ma il sit in è ordinato e pacifico e si sta svolgendo senza alcun problema di ordine pubblico.

«Tutto gira sempre intorno allo stesso problema, su Cala Finanza come su speculazione energetica e servitù militari: il diritto dei sardi di decidere sulla propria terra», sottolinea Pier Franco Devias, segretario di Liberu.

«La Sardegna – continua l’esponente indipendentista – può decidere autonomamente in materia urbanistica, ma con lo stratagemma della Zes lo Stato italiano pretende di far passare per sviluppo economico una operazione turistico-immobiliare che scavalca i sardi. Siamo qui per difendere il diritto di decidere liberamente a casa nostra su come debba essere utilizzata la nostra terra».

«Il territorio è stato già deturpato prima delle autorizzazioni», sottolinea Durdica Bacciu di Sos Cala Finanza, associazione che ha raccolto 103mila firme contro il progetto. «Hanno fatto scavi, abusi alla vegetazione, hanno tagliato ginepri secolari».

© Riproduzione riservata