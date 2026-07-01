Storia e memoria, il Comune di Olbia aggiorna lo stradario intitolando spazi, finora anonimi, a personalità che hanno contribuito a scrivere pagine dell'identità della città. Accolte le richieste di alcuni cittadini, l’amministrazione comunale ha deciso di dedicare alla memoria dell'archeologa Editta Castaldi il piazzale alla fine di via Castello Pedrese che la paletnologa ha contribuito a scoprire con gli scavi della vicina Tomba dei Giganti di su Mont'e s’Abe.

All'archeologo che ha salvato dalle mire naziste la celebre collana di pasta vitrea rinvenuta a Olbia durante la campagna di scavo nella necropoli punica Funtana Noa, in località Cabu Abbas è stata istituita via Doro Levi. In località Ruinadas, nel quartiere San Nicola, sarà intitolata una rotonda a Sebastiano Meloni, morto nel 1943 sotto il bombardamento aereo sulla città di Olbia.

E poi, a Santa Mariedda un piazzale prenderà il nome di Maria Grazia Cutuli giornalista uccisa in Afghanistan nel 2001, e in zona Pedra Niedda troverà spazio Piazzale Belveghile in ragione della vicinanza con il nuraghe omonimo.

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