Circa mezzo chilo di droga, tra hashish e marijuana, confezionata e suddivisa in panetti e ovuli. È quanto hanno trovato i finanzieri durante i controlli nella stazione marittima del porto di Olbia nell’auto di un ventiquattrenne originario di Asti, appena arrivato in Sardegna per un lavoro stagionale.

Il giovane è stato arrestato in flagranza con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti al termine di un controllo eseguito dai militari della Guardia di Finanza di Olbia su mezzi e passeggeri in arrivo dalla nave proveniente da Genova. A insospettire i finanzieri è stato il comportamento nervoso del giovane. Per questo è intervenuta l’unità cinofila con il cane antidroga Dante, che ha segnalato una presenza sospetta.

La successiva perquisizione del veicolo ha permesso di trovare la droga, nascosta nell’auto e confezionata sottovuoto. Il giovane, per cercare di eludere i controlli, aveva cosparso gli involucri con curry e altre spezie. Ma tutto ciò non è servito a ingannare il fiuto del cane. La sostanza sequestrata, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato circa quattromila euro. Al termine delle operazioni il ventiquattrenne è stato arrestato.

(Unioneonline/v.f.)

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