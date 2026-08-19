Una giornata dedicata alla tutela dell’ambiente, con la raccolta dei mozziconi e un incontro pubblico di sensibilizzazione. È l’iniziativa promossa da Plastic Free per domani, giovedì 20 agosto, a Santa Teresa Gallura, con l’obiettivo di coinvolgere cittadini e turisti nella salvaguardia del territorio. «Il Comune di Santa Teresa Gallura non è un posacenere» è il messaggio scelto per richiamare l’attenzione sull’abbandono delle cicche, tra i rifiuti più diffusi negli spazi pubblici e nelle aree costiere.

Il programma prenderà il via alle 17 con la raccolta dei mozziconi, con partenza da via Eleonora d’Arborea 14. Alle 18.30 è invece previsto un incontro di sensibilizzazione nell’Anfiteatro Rena Bianca. «Raccogli una cicca oggi, preserva un paradiso per domani. Se non trovi un posacenere, porta la tua cicca con te!», è l’invito rivolto ai partecipanti. L’iscrizione è gratuita e può essere effettuata online sul sito di Plastic Free. L’appuntamento si inserisce nel percorso di collaborazione tra il Comune di Santa Teresa Gallura e l’associazione ambientalista. Nel febbraio di quest’anno l’amministrazione ha infatti rinnovato l’intesa, sottoscrivendo un nuovo protocollo con Plastic Free. Una collaborazione avviata già nel 2021 con un primo accordo.

L’associazione promuove iniziative contro la dispersione dei rifiuti plastici, organizzando giornate di pulizia di parchi e spiagge e coinvolgendo cittadini che «volontariamente, autonomamente e gratuitamente decidono di parteciparvi». Il protocollo prevede inoltre attività di educazione ambientale nelle scuole, campagne informative sui social, passeggiate ecologiche e segnalazioni di abbandono illecito dei rifiuti.

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