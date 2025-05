Un incontro di carattere informativo e divulgativo quello che si è tenuto nei giorni scorsi a Palau, su iniziativa della struttura comunale Informa Palau, con il Centro per l’impiego di Olbia-ASPAL (che ha una sede distaccata a Palau), per mettere a punto tutte quelle che sono le agevolazioni e i finanziamenti a favore e a vantaggio di coloro che vogliano mettersi in proprio, aprendo una partita Iva ed intraprendendo un’attività.

Per il Centro per l’impiego era presente il coordinatore Sergio Arnò che, insieme a due collaboratori, hanno illustrato i 3 strumenti importanti e fondamentali dei quali ci si potrebbe avvalere, ovvero la NASPI anticipata, il Microcredito e la misura Resto a sud; illustrandone caratteristiche, requisiti e modalità di accesso.

In particolare è stato spiegato come possa esserci - da parte dell’ufficio - un vero e proprio supporto d’accompagnamento, in una materia piuttosto complessa quale quella normativa della quale si può essere beneficiari.

«L’ASPAL cerca di aiutare i cittadini a rendersi autonomi nella ricerca di lavoro, cosa che si può anche concretizzare nella creazione di un’impresa ovvero nel mettersi in proprio», ha affermato Sergio Arnò; «Succede spesso che ci siano persone che abbiano un’idea di impresa, delle idee che avrebbero bisogno di essere sviluppate. Noi diamo un orientamento di base per cercare di rendere cosciente il cittadino di quello che potrà andare a fare nella creazione di impresa». Ci sono varie fasi, la prima, ha proseguito Arnò, «è quella di sviluppare l’idea, di capire se questa abbia una sua base economico-finanziaria, una sua sostenibilità, se si "regge" ... l’idea. E noi lo aiutiamo a conoscere il mercato, a fare i calcoli in relazione all’attività che vorrebbe realizzare e se ci sono i margini economici. E una volta fatto questo andiamo a vedere quali possono essere i canali di finanziamento, dove poter reperire i fondi». Le forme di finanziamento, la NASPI anticipata, il Microcredito e Resto a sud, hanno caratteristiche differenti, differenti richieste di requisiti, diverse modalità di accesso oltre a differenti ambiti di applicazione, che sono stati illustrati nel corso della serata.

© Riproduzione riservata