Incendio in un’abitazione di Palau la notte scorsa. Le fiamme si sono sviluppate, per cause da accertare, in una casa non abitata da tempo e hanno interessato una stanza al primo piano.

Sul posto, intorno alle 22.30, sono arrivati i Vigili del fuoco di Arzachena che hanno estinto il rogo.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata