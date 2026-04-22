Il Festival “Sentieri Sonori – itinerari musicali da scoprire” si prepara a tornare con la sua ottava edizione. Organizzato dall’Associazione Culturale Mediterrarte e inserito nel Bando Cultura del Comune di Olbia, il festival continua il suo percorso di ricerca e valorizzazione musicale con uno sguardo sempre attento al territorio.

Ad anticipare il ricco programma di quest’anno l’evento speciale “La chitarra spagnola” del chitarrista Alessandro Mazzullo, appuntamento che si è distinto per il suo respiro internazionale e che ha portato il pubblico in un viaggio sonoro tra le suggestioni della cultura gitana andalusa, spagnola e latinoamericana.

L’anteprima ha rappresentato un momento di apertura simbolica verso un’edizione che, nei mesi successivi, si concentrerà invece sul cantautorato sardo. Dopo aver esplorato, lo scorso anno, il cantautorato nazionale nelle sue diverse sfumature, il festival sceglie ora di valorizzare le voci e le identità musicali dell’isola. Un movimento ricco di originalità sia dal punto di vista letterario che musicale, capace di linguaggi e stili ben definiti. L’edizione 2026 porta con sé la collaborazione con la rassegna musicale “La Settima Corda” di Alghero, ampliando ulteriormente l’orizzonte culturale del progetto.

I concerti si svolgeranno tra maggio, giugno e ottobre presso il Centro Culturale Polivalente Suentu Lab di Olbia e vedranno protagonisti Carlo Doneddu (31 maggio), Davide Casu (13 giugno), Federico Marras Perantoni (3 ottobre) e Caterinangela Fadda (17 ottobre). Un invito, quello del Festival Sentieri Sonori, a mettersi in ascolto e lasciarsi guidare attraverso itinerari musicali tutti da scoprire.

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