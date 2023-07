È ripartito il progetto “TavolaraLab”, la scienza del cittadino insieme all’Amp Tavolara. I posti disponibili per il primo degli appuntamenti, un’escursione in barca verso l’Isola, alla scoperta delle incredibili bellezze naturalistiche custodite dall’Area Marina Protetta, sono andati praticamente esauriti in poche ore. Ammirazione e meraviglia tra i partecipanti del tour guidato, gratuito, partito dal Molo Brin di Olbia; il primo di tre “Osservazioni al tramonto” con l’intento di far conoscere in maniera approfondita, attraverso la guida di biologi marini e operatori qualificati, le ricchezze del sito e il ruolo di protezione e custodia che svolge l’Ente.

La storia, le particolarità delle insenature rocciose, il patrimonio faunistico, fino al minuto di silenzio in ascolto della natura, la visita guidata ha, infatti, tra gli obiettivi, quello di coinvolgere il cittadino, in modo attivo e condiviso, nella salvaguardia di un bene ambientale di cui gode (a volte inconsapevolmente) 365 giorni l’anno. Il progetto scientifico di educazione ambientale proposto dall’AMP Tavolara, finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e coordinato dalla Reef Check Italia Onlus, associazione scientifica non lucrativa, non ha previsto tappe a terra ma un bagno al tramonto alle Piscine di Molara, specchio acqueo cristallino tra i più belli e suggestivi dell’Area marina Protetta. Le prossime due escursioni, con data da programmare, partiranno da Porto San Paolo.

TavolaraLab proseguirà con i laboratori di esplorazione della costa, dedicati agli studenti delle medie superiori, che prevedono, tra l’altro, l’attività di snorkeling, e di “spiaggia pulita” che include attività di monitoraggio delle plastiche e raccolta di dati utili nelle spiagge dell’Amp. Grande attenzione sarà dedicata anche ai corsi di formazione professionale sui temi ambientali per operatori subacquei, tenuti da ricercatori e docenti universitari.

